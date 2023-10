Castors Braine réagit et l'emporte à Barreiro au Portugal

Sur les bords du Tage, en face de Lisbonne, les Brainoises ont construit leur succès en première période, menant au repos : 33-46. En dépit de 24 pertes de balle, la domination des Brabançonnes au rebond (23 à 41) leur a permis de contrôler cette rencontre même si les Portugaises ont réduit l'écart après le repos.

Moins en vue que lors des rencontres précédentes, Nastja Claessens (8 points, 2 rebonds, 4 assists) a cédé le relais à Ine Joris (15 pts, 4 rebs, 3 asts) et surtout Victoria Saxton , auteure d'un double-double avec 12 pts et 13 rebs en plus de 6 assists.