Chad Ramey leader inattendu du Players Championship, Thomas Detry 129e après le 1er tour

L'Américain Chad Ramey, 225e joueur mondial, a créé la surprise au Players Championship de golf, épreuve du circuit PGA dotée de 25 millions de dollars, en prenant le meilleur départ sur le parcours de Ponte Vedra Beach, jeudi en Floride. Il a rendu une carte de 64, huit sous le par (8 birdies), et devance d'un coup un des favoris, son compatriote Collin Morikawa, 10e mondial. Thomas Detry a connu un premier tour difficile qu'il a terminé vendredi matin, l'obscurité ayant interrompu la fin de la première journée pour vingt-et-un joueurs. Il a signé un 78 , 6 au-dessus du par et partage la 129e place. Sauf miracle, il ne passera pas le cut. Le Bruxellois de 30 ans n'a rentré qu'un birdie (au 2) contre quatre bogeys et un double bogey dans ses 15 trous jeudi et a encore concédé un bogey au 17 vendredi. Il n'est pas le seul à avoir souffert.