Charline Van Snick: "J'ai la sensation d'être passée tout près et c'est dur à digérer"

"Je suis très déçue, car j'ai vraiment failli la battre", a-t-elle confié à l'Agence BELGA. "Je la marque et presque une deuxième fois par la suite. Et elle arrive à renverser la tendance. C'est assez difficile à vivre, car je suis au-dessus d'elle au début, je domine toutes les saisies, toutes les attaques. Et il s'agit de la troisième mondiale. J'ai la sensation d'être passée tout près et c'est dur à digérer. Après, je vois tout de même la progression par rapport à mon combat contre elle en début d'année. Je sais donc que je suis en train de rivaliser avec le top mondial et qu'il me manque encore un peu d'entraînement et de volume. Sur la fin, je ne tenais plus la cadence physiquement contre une fille de ce niveau."

Van Snick ne désespère toutefois pas de poursuivre sa remontée vers les sommets après avoir été écartée des tatamis pendant près d'un an et demi.