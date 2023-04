Clark-Hossler toujours en tête du Zurich Classic, Detry-Perez en recul

Le duo américain Wyndham Clark-Beau Hossler a conservé la tête du Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans, samedi à l'issue du troisième tour de ce seul tournoi par équipes du circuit professionnel nord-américain de golf (PGA). Thomas Detry et le Français Victor Perez sont passés de la 20e à la 24e place.

Detry et Perez ont rendu samedi une carte de 66, sur laquelle figuraient deux birdies et un eagle pour le Belge et deux birdies pour le Français. Le duo pointe à 9 coups des leaders.

Clark et Hossler ont excellé dans le format de coups alternés, rendant une carte de 62, soit 10 coups sous le par, sans aucun bogey, deux jours après une carte de 61 sous ce même format.