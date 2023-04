Damar Hamlin autorisé à rejouer, trois mois après son arrêt cardiaque

Hamlin, 24 ans, avait été victime d'un arrêt cardiaque le 3 janvier dernier après un contact avec un joueur des Cincinnati Bengals. Il avait été pris en charge et réanimé sur le terrain. D'abord dans un état critique, Hamlin a vu son état rapidement s'améliorer et a pu quitter l'hôpital une semaine plus tard.

Après avoir confié son envie de remonter sur un terrain lors de sa rencontre avec le président américain Joe Biden, Hamlin a reçu le feu vert de trois médecins mardi. "Ils sont tous d'accord pour dire qu'il est autorisé à reprendre toutes ses activités, comme n'importe qui d'autre qui reviendrait d'une blessure ou autre. Il est ici et il est dans un bon état d'esprit pour faire son retour. Damar se prépare à jouer", a déclaré Beane mardi.