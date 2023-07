Dario Gjergja présélectionne 24 joueurs pour le tournoi de qualification préolympique

"Nous avons décidé de poursuivre sur la lancée de février et de donner à nouveau beaucoup d'opportunités à nos jeunes talents", a expliqué Gjergja. "Nous voulons nous concentrer sur les jeunes Lions les plus talentueux au cours des deux prochaines années, en leur donnant la chance de franchir les prochaines étapes de leur développement. C'est la raison pour laquelle autant de jeunes joueurs ont été sélectionnés".

Les Belgian Lions, avec un Dario Gjergja qui vient d'être prolongé pour deux ans, et les nouveaux entraîneurs adjoints Kristof Michiels et Raymond Westphalen, commenceront leur préparation le vendredi 28 juillet. Le jeudi 3 août, ils se rendront en République tchèque pour des matches amicaux contre la sélection locale et l'Argentine. Enfin, le vendredi 11 août, les Lions se rendront à Istanbul et disputeront leur premier match contre la Croatie le dimanche 13 août. Ils rencontreront ensuite les Pays-Bas (14 août) et la Suède (16 août).

- Sélection -

Ismael Bako, Vrenz Bleijenbergh, Servaas Buysschaert, Simon Buysse, Thijs De Ridder, Leander Dedroog, Pierre-Antoine Gillet, Archange Izaw Bolavie, Tim Lambrecht, Elias Lasisi, Manu Lecomte, Siebe Ledegen, Marlon Makwa, Joppe Mennes, Nathan Missia-Dio, Ajay Mitchell, Retin Obasohan, Mattias Palinckx, Xander Pintelon, Milan Samardzic, Loïc Schwartz, Niels Van Den Eynde, Thibault Vanderhaegen, Hans Vanwijn