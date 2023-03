David Ravetto et Kristian Krogh Johannessen premiers leaders du SDC Championship

Ravetto et Johannessen ont chacun rendu une carte de 67 coups. Ravetto a réalisé six birdies et un bogey tandis que Johannessen a signé cinq birdies et n'a pas commis la moindre erreur. Les deux joueurs comptent un coup d'avance sur l'Ecossais Conner Syme.

En raison de l'obscurité jeudi soir, quatroze joueurs ont dû terminer leur premier tour vendredi matin.