De Sloover avant le quart de finale contre l'Espagne: "Le tournoi démarre maintenant"

L'Espagne a fini à la quatrième place de la poule A mais selon De Sloover, les Lions ne sont pas certains de leur victoire. "Nous n'allons pas sous-estimer l'Espagne. Dans l'autre poule, tout était très serré dans le top 4. L'Espagne a battu les premiers du groupe (l'Allemagne, 2-0). Cela montre que la qualité est très haute. Nous les avions battus à Tokyo en quarts de finale. C'était un match très difficile et je pense qu'ils sont plus forts aujourd'hui. Cela va se jouer sur des détails."

"Nous sommes venus ici avec l'objectif d'atteindre les quarts de finale. Nous savions que si nous faisions notre job, nous serions là. Pour être honnête, le tournoi ne fait que commencer", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse au village olympique. "L'important maintenant est de prendre les choses match par match et d'essayer d'aller le plus loin possible."

Les Lions ont gagné, il y a un mois à Anvers, deux fois face à l'Espagne en Pro League (3-2, 4-1). Mais ces rencontres ne sont pas des références, estime le joueur de 27 ans. "Ils jouaient avec une équipe B. Cela ne veut donc rien dire. Ils seront certainement très affûtés, et il faudra qu'on le soit aussi."

Les hockeyeurs sont au sommet du monde depuis quelques années et ont remporté tous les trophées possibles. "Mais depuis Tokyo, nous n'avons plus remporté de médailles d'or", a reconnu De Sloover. "On sent que, au sein du groupe, cela commence à nous peser. Nous avons vraiment envie de conserver notre titre ici".