Delphine Nkansa égale son record sur 200m: "Plus de possibilités que sur 100m à l'avenir"

Delphine Nkansa a égalé son record personnel du 200m, avec un chrono de 23.03, samedi, lors du Mémorial Vna Damme. "A l'avenir, je pense que j'aurai plus de possibilités sur le 200m que sur le 100m", a-t-elle confié après sa course.

Ces dernières semaines, il n'a pas toujours été évident pour Nkansa de garder le moral. "Les courses que j'ai faites après les Jeux étaient très mauvaises, mais quand j'ai appris que j'allais courir au Mémorial, j'ai retrouvé ma motivation", a expliqué la sprinteuse. "J'ai senti que je ne pouvais pas me laisser aller devant le public belge et finalement, je ne me suis certainement pas ridiculisée. J'aurais préféré courir en moins de 23 secondes, mais ça me va. Surtout quand tu sais que je ne m'entraine pas du tout sur 200m. Je n'ai pas du tout travaillé les virages cette saison. C'est pourquoi je pense qu'à l'avenir, j'aurai plus de possibilités sur le 200m que sur le 100m."

Nkansa étudie le droit à Paris et ses études ont parfois entravé ses performances dans le passé, mais cela semble changer. "Les choses commencent à se calmer. Cette année, je n'ai eu que deux examens et l'an prochain, je commencerai mon master. Les Mondiaux de l'année prochaine à Tokyo sont seulement en septembre, donc j'aurai le temps de terminer mes examens. Mon objectif est d'être complètement libérée de mes études pour les Jeux de 2028."