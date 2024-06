Des Belgian Cheetahs et Jasmine Camacho-Quinn à l'affiche samedi à Heusden-Zolder

Naomi Van Den Broeck et Camille Laus seront les deux Belgian Cheetahs présentes dans le Limbourg, trois jours après avoir remporté la médaille de bronze sur le relais 4x400 m féminin, et rejoindront Paulien Couckuyt sur le 400 m. Rani Rosius (100 m), Elise Vanderelst (800 m), Hanne Claes (400 m haies) ou encore Timothy Herman (javelot) seront de la partie tout comme Jasmine Camacho-Quinn, championne olympique et vice-championne du monde du 100 m haies.

Julien Watrin foulera également le tartan du stade De Veen d'Heusden-Zolder sur 110 m haies. Le Liégeois se remet actuellement d'un cancer aux testicules et avait fait son retour à la compétition le mois dernier lors d'une compétition interclubs à Dampicourt.