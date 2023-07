"Des conditions de vent qui me convenaient bien", s'est réjouie Emma Plasschaert

Victorieuse des 2 régates de mardi, Emma Plasschaert s'est replacée à quelques longueurs du trio de tête au classement de la course en ILCA 6 (ex-Laser Radial), lors de la 3e journée de l'évènement test de voile en vue des JO 2024, et disputé à Marseille.

"Nous n'en sommes qu'à 6 manches. Rien n'est encore fait, il faut rester concentrée pour les 4 dernières régates et la course aux médailles qui souvent décide tout", prévient l'Ostendaise de 29 ans, 4e des JO de Tokyo. "J'ai pris deux bons départ, mais c'est surtout les conditions de vent qui m'ont été favorables. Aujourd'hui, il y avait un vent de force 3-4 sur l'échelle de Beaufort et cela me permet de développer mes capacités de vitesse. Il a néanmoins fallu gérer les changements de direction du vent, qui souvent tournoyait", selon la double championne du monde (2018 et 2021).

Mercredi sera une journée de repos pour les concurrents de la classe dinghy. "C'est l'occasion de recharger les batteries avant les 3 dernières journées de régates. On se lève un peu plus tard, on prend son temps, se relaxe, mais on reste néanmoins un peu actif en nageant ou faisant du vélo d'intérieur tout en évitant le soleil", ponctue la skipper belge qui loge avec la délégation belge dans une maison de la cité phocéenne.