Dix Belges déjà assurés de leur présence à Budapest cet été

Avec la Ligue de Diamant qui débute vendredi à Doha et les interclubs belges dimanche, la saison d'athlétisme en plein air prend son envol cette semaine. Dix Belges sont d'ores et déjà assurés de participer aux Championnats du monde de Budapest cet été (19-27 août).

La période de qualification pour les championnats du monde d'athlétisme a commencé en août de l'année dernière et les performances à l'Euro de Munich ont donc été prises en compte.

Chez les femmes, Cynthia Bolingo (400m), Nafi Thiam (heptathlon et saut en hauteur), Noor Vidts (heptathlon) et Hanne Verbruggen (marathon) ont réussi les critères. Chez les hommes, Eliott Crestan (800m), Julien Watrin (400m haies), Ben Broeders (saut à la perche), Bashir Abdi (marathon), Koen Naert (marathon) et Michael Somers (marathon) sont dans le même cas.