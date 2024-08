Éliminée en repêchages du 200 m, Imke Vervaet veut faire parler sa forme sur le 4x400 m

Lundi, Vervaet a signé un chrono de 23.33 secondes, tandis que son record personnel est de 23.03. "Je me sens beaucoup mieux que ce chrono ne le montre", a-t-elle dit. "Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas agréable de ne pas pouvoir montrer ce dont je suis capable. Les demi-finales n'étaient pas nécessairement un objectif, mais un record personnel l'était. À l'entraînement, je cours plus vite que jamais."

"Peut-être que je n'ai pas complètement maintenu ma vitesse, mais à part ça, je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs", a-t-elle estimé. "Ma fin de course était très bonne. C'est positif pour le 4x400 m. J'espère pouvoir montrer que je suis en pleine forme."

Les Belgian Cheetahs espèrent faire mieux que leur septième place obtenue à Tokyo dans le 4x400 m. "Il va falloir se battre pour atteindre la finale", a admis Vervaet. "Tous les pays se sont renforcés et le niveau chez les femmes a considérablement augmenté. Se qualifier pour la finale ne sera pas évident, mais c'est l'objectif. Et une fois en finale, nous voulons terminer le plus près possible du sommet."