Elle boucle 366 marathons... en un an: le record complètement dingue d'une coureuse belge

Cette coureuse belge, spécialisée dans les courses de longue distance, s'était lancé un défi complètement fou au début de l'année 2024. Son objectif ? Courir un marathon par jour et atteindre même les 366 marathons en un an. Elle y parviendra officiellement ce mercredi, lors d'une arrivée prévue chez elle, à Gand, devant ses fidèles supporters.

"En septembre, mon doigt s'est retourné"

Hilde Dosogne a pourtant vécu des choses difficiles, tout au long d'une année qui l'a vue enchaîner les efforts au quotidien. Elle a par exemple fait un de ses marathons avec le covid, ce qui ne lui laisse pas un très bon souvenir. "Je n'étais pas très malade, mais je me sentais fatiguée. J'ai consulté le médecin qui m'a suivie tout au long de mon défi et il m'a dit que je pouvais continuer à courir si je m'en sentais capable. Je suis sortie de mon lit, j'ai pris un café et je suis allée courir mon marathon. Beaucoup plus lentement que d'habitude", a-t-elle confié à La Dernière Heure.

Dans son périple, la Gantoise a usé 24 paires de chaussures et couru avec des dizaines de passionnés. Elle s'est donnée à fond et en a parfois payé le prix fort. "Le moment le plus difficile de mon année fut certainement ce jour de septembre où je suis tombée après 27 kilomètres. Mon doigt s'est retourné et j'ai dû interrompre mon marathon pour me rendre à l'hôpital", raconte-t-elle.

"Quand je suis rentrée à la maison, j'ai recommencé mon marathon… depuis zéro. Car pour être homologué par le Guinness Book, le marathon doit être réalisé d'une traite. J'ai donc fait 70 kilomètres ce jour-là. J'ai cru à un moment que l'aventure allait se terminer là. Ce fut très difficile, mais j'y suis arrivée", précise-t-elle ensuite. Mais la passion, le courage et le dévouement ont pris le dessus.

Voilà Hilde Dosogne à quelques heures du plus gros accomplissement de sa carrière !