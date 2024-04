Emma Meesseman parmi les trois nommées au titre de meilleure joueuse de la saison

L'Euroligue déterminait la MVP (most valuable player) pour le Final Four, mais ne le faisait pas pour l'ensemble de la saison.

Quatre récompenses seront notamment décernées samedi matin (lors d'une cérémonie qui débutera à 11h00, heure belge) à Mersin. Outre la meilleure joueuse, la meilleure défenseuse, la meilleure jeune et le meilleur coach sont désignés par un panel de votants regroupant les coaches, les capitaines des équipes, des membres des médias spécialisés et les votes du public.

L'Allemande Leonie Fiebich, 24 ans, de Saragosse (12,4 pts, 6,1 rbds, 2,4 assists) et l'Australienne Ezi Magbegor, 24 ans, de l'USK Prague (13,6 pts, 8,2 rbds, 1,6 assist) sont les deux autres finalistes.

Emma Meesseman, 30 ans, tourne à une moyenne de 17,7 points, 6,1 rebonds et 4,6 assists par match avec son club de Fenerbahce, tenant du titre, cette saison sur la scène européenne.

Parmi les nommés pour le coach de l'année, figure Rachid Meziane, le sélectionneur français des Belgian Cats, pour avoir mené Villeneuve d'Ascq au Final Four. Celui-ci se déroule de vendredi à dimanche à Mersin en Turquie.

Vendredi auront lieu les demi-finales avec à 18h00, le derby turc entre Fenerbahce et Cukurova Mersin. Il sera précédé du duel entre l'USK Prague et Villeneuve d'Ascq où évoluent deux autres Belgian Cats Maxuella Lisowa et Bethy Mununga.