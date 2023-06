Emma Meesseman veut que les plus jeunes "passent à un niveau supérieur"

La Belgique a déjà deux médailles de bronze autour du coup dans un Euro (en 2017 et 2021), mais Emma Meesseman veut franchir un cap supplémentaire. A l'instar de Julie Allemand qui, sur la lancée de son titre de champion de France avec Lyon et d'une victoire en EuroCoupe cette saison, veut apporter une "culture de la gagne", l'intérieure flandrienne veut amener les plus jeunes à un niveau supérieur. Elle est prête à servir de guide.

Des joueuses comme les soeurs Massey, Elise Ramette ou Maxuella Lisowa (en Israël d'ailleurs, à Elitzur Ramla) ont évolué pour la première fois à l'étranger.

"C'est important de jouer dans des ligues européennes, en dehors de la Belgique. Elles ont grandi et ont fait un pas important", a expliqué Emma Meesseman. Cet Euro ne doit pas être un aboutissement pour ces joueuses mais une étape "vers un niveau plus haut", a insisté la Yproise, championne de Turquie et victorieuse de l'Euroligue avec Fenerbahce.

"Nous avons joué des matches fantastiques pour le bronze, mais on veut l'étape suivante. Les plus âgées ont l'expérience de ce qui est nécessaire de faire pour gagner les gros matches. On peut guider les plus jeunes et les amener un niveau au-dessus, plus professionnel."