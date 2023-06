Euro de basket: poussives contre l'Allemagne, les Françaises assurent l'essentiel

"Ça a été un petit peu laborieux, ça n'a pas été un très beau basket. Je pense qu'on était un peu crispées, on savait que l'entrée en lice allait être compliquée. C'est toujours un peu particulier quand on joue ce genre d'équipe, en plus avec une défense de zone. Tout était réuni. On gagne ce match grâce à la défense, c'est tout ce qui importe, la manière, on s'en fout un peu", a commenté la meneuse de jeu des Françaises Romane Bernies au micro de beIN Sports.

- Faible réussite au tir -

Les Françaises ont réalisé un très mauvais premier quart-temps en attaque, menée 16-11 après dix minutes. Elles ont pris les commandes de la partie au milieu du second quart-temps, et se sont échappées au score avant la pause sur un tir primé d'Iliana Rupert (27-23).