Euroligue: déjà l'heure de vérité pour Mike James et Monaco

On attend mieux et plus de lui: Mike James, le meneur star de Monaco, largement dominé (79-67) lors du premier match des quarts de finale de l'Euroligue mardi par le Maccabi Tel Aviv, devra montrer un tout autre visage jeudi lors d'une 2e manche, déjà capitale.

- "Instinct du tueur" -

Guère aidé par Jordan Loyd, qui a raté son match, et Elie Okobo, maladroit à longue distance (1/7), James a, certes, surnagé. Mais il n'a jamais tiré son équipe vers le haut aux moments clés. Sa ligne de statistiques (15 points, 6 rebonds, 5 passes) est même un trompe-l’œil, tant il a arrosé à toutes distances: 57% de réussite à deux points, 20% à trois points et 50% aux lancers francs (4/8).

Le meneur américain a une revanche à prendre. "On va réagir, le prochain match sera complétement différent", prévient d'ailleurs Obradovic. Et de préciser: "On est capable de rectifier en 48 heures. Après ne pas avoir été bons à Kaunas (défaite 79-70, le 29 mars), on l'a été à Munich (victoire 84-81, le 31 mars)".