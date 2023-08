Fenerbahce et Emma Meesseman dans le groupe de Lyon et Julie Allemand

Emma Meesseman, MVP de la saison dernière en Euroligue et MVP de l'Euro en juin, a rempilé avec son club turc pour tenter de décrocher, à titre personnel, un 6e titre en Euroligue et croisera le fer avec les Lyonnaises de Julie Allemand. Les deux championnes d'Europe avec les Belgian Cats auront pour adversaire une autre Belgian Cat, Serena-Lynn Geldof (Saragosse), ainsi que notamment Schio et Kim Mestdagh, 3e du dernier Final Four.

Dans l'autre poule, Antonia Delaere a troqué sa tenue de Venise pour celle de Salamanque. Les Espagnoles sont dans le groupe B avec Villeneuve d'Ascq, le club nordiste de Rachid Meziane, le sélectionneur de la Belgique, qu'a rejoint Maxuella Lisowa-Mbaka.