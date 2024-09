Flore De Winne troisième après la reprise en musique

La cavalière olympique de dressage Flore De Winne et son étalon de 10 ans Flynn ont terminé 3es de la reprise en musique du CDI quatre étoiles de Hagen, en Allemagne, dimanche.

La championne de Belgique remporté le Grand Prix vendredi, avec un record personnel de 73,196%, devant le Suédois Patrik Kittel et l'Allemande Sönke Rothenberger. Lors de la reprise, Kittel a reçu la meilleure note des juges avec 79,325% devant Rothenberger avec 78,925% et Flore De Winne avec 78,765%.

Thomas De Wit (Tools DW Z), Céline Schoonbroodt (Deesse des Embruns) et Marine Scauflaire (Hortus d'Hoogpoort) ont signé un premier tour sans faute et ont fait tomber une barre chacun au deuxième tour. Le résultat de Thierry Goffinet (Darby Landais), qui a accumulé 20 points de pénalité dans le premier tour, a été écarté. Dans le second tour, il a limité les dégâts avec 4 points de pénalité.

Enfin, Grégory Wathelet (Argentina de la Marchette) a remporté le barrage deux étoiles de Bonheiden. Dans un barrage à 16, Wathelet a réalisé le meilleur temps en 31,41 secondes. Andres Vereecke (Call Me de Muze Z) a terminé deuxième en 34 secondes. La troisième place est revenue à la Britannique Antonia Platt avec son hongre belge Marvin van de Waterhoeve.