Frédéric Vergnoux ne sera plus l'entraîneur de natation de la Belgique après les Mondiaux

Fred Vergnoux, qui avait succédé à Ronald Claes, au poste d'entraîneur en chef de l'équipe nationale de natation il y a un an, va quitter son poste, a annoncé la fédération belge (FRNB), samedi. Il était sous contrat jusqu'à l'issue des JO de Los Angeles en 2028.

"Malgré les très bons résultats de nos athlètes durant toute la saison de natation, dont le temps de sélection de Roos Vanotterdijk pour les Jeux Olympiques et plusieurs records de Belgique, Fred a fait savoir que sa situation familiale ne lui permettait pas de continuer" précise le communiqué. "Il a dû vivre séparé de son épouse et de son enfant pendant de très longues périodes. Ce n'était pas tenable sur une période prolongée".

Les résultats du Français à la tête de la Zwemfed et le FRBN ne sont pas en cause mais c'est la situation familiale de celui-ci qui le pousse à mettre fin à sa collaboration à l'issue des championnats du monde de Fukuoka cet été (14-30 juillet) au Japon.

La fédération va devoir désormais trouver un remplaçant à Vergnoux, 50 ans, qui a entraîné l'équipe masculine de Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et l'équipe olympique espagnole entre 2013 et 2021. Il a également été l'entraîneur personnel de l'Espagnole Mireia Belmonte (médaille d'or du 200 m papillon aux JO de Rio en 2016), de la Française Alena Popchenka, du Français Amaury Leveaux et de la Britannique Kirsty Balfour.