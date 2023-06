Gabriel De Coster éliminé en demi-finale à Prague

De Coster a écopé de 2 secondes de pénalité sur la 15e porte, bouclant sa descente en 98.13. Il a terminé son parcours à 7.66 du Tchèque Jiri Prskavec, meilleur temps de la demie (90.47) et vainqueur plus tard de la finale devant son compatriote Vit Prindis et l'Italien Giovanni Di Gennaro..

Jeudi, Janina Kriesinger avait été éliminée au terme des deux séries chez les dames. Elle s'était classée 26e de sa première descente, où les 20 premières passaient au stade suivant, avant de prendre la 20e place de la 2e, où seules les dix premières rejoignaient la demi-finale.