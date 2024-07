Glen Cuyle en finale aux anneaux: "De loin, le meilleur exercice de ma carrière"

La finale aux anneaux est prévue le 4 août à la Bercy Arena. "Nous allons analyser la vidéo de mon exercice avec mon entraîneur et voir ce que nous pouvons améliorer. Ensuite, nous nous mettrons au travail, j'ai encore une semaine. En finale, j'essayerai de faire un aussi bon exercice et nous verrons bien. Tout peut se passer en finale. Les scores sont assez proches même si les deux Chinois (Jingyuan Zou et Yang Liu, ndlr.) sont hors de portée. La troisième place est peut-être possible. Je me suis qualifié à la 4e place mais je sais aussi que d'excellents gymnastes ont réalisé des petites fautes. Je ne dois pas trop me mettre des idées en tête."