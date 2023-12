Hanne et Stijn Desmet demeurent bredouilles à Pékin

Les shorttrackeurs belges n'ont pas réussi à conquérir de médaille à l'occasion du premier jour des finales de la manche pékinoise de la Coupe du monde de shorttrack, samedi en Chine. Hanne Desmet et son frère Stijn sont rentrés bredouilles du 1.500 mètres, respectivement 6e de la finale A féminine et 5e de la finale B masculine. Dans le relais mixte, ils ont fini 6e avec Ward Pétré et Tinneke den Dulk.