Hanne Verbruggen, 19e du marathon olympique, est "incroyablement contente"

Hanne Verbruggen est longtemps restée à quelques encablures du groupe de tête d'une vingtaine de marathoniennes effectuant des temps de passage réguliers malgré les grosses difficultés du parcours. Elle termine en 2h29:03.

"Je suis incroyablement contente, avec mon temps je devais me trouver dans le top 50. J'ai su avec les temps de passage que j'avais fait des supers progrès. Mes entraînements s'étaient super bien passé et me retrouver dans le top 20, je n'aurais jamais osé le rêver", a commenté Hanne Verbruggen.