Hannes Van Duysen visait Los Angeles 2028, il grimpera à Paris 2024

Le Gantois, 19 ans, visait, lui, les JO de Los Angeles 2028, "mais secrètement, je pensais avoir une occasion de me qualifier pour Paris", a-t-il confié lors de l'annonce de la sélection complète pour les JO par le Comité olympique belge samedi à Louvain-la-Neuve.

De fait, le jeune grimpeur a réussi à se hisser parmi les 20 qualifiés pour l'épreuve du combiné (bloc/lead) à l'issue des deux tournois de qualification à Shanghai puis Budapest le mois dernier. "Je me suis qualifié, j'en suis super content, mais je suis aussi surtout très heureux de la manière. Je termine 6e à Shanghai, ce qui n'est pas super top, mais il y avait beaucoup de tension parce que bien prester en Chine permettait de garder ces chances pour la deuxième étape. Une qualification ensuite pour la finale à Budapest via une 3e place en demi-finale, avec la meilleure prestation de ma carrière je pense, m'assure une qualification pour les JO. C'est un sentiment fantastique. Surtout qu'en Hongrie, je preste bien dans les deux disciplines en difficulté (lead) et en bloc (boulder). A Paris, cela va être une bonne expérience dans la perspective de Los Angeles 2028, mais je veux réussir une belle prestation aussi bien sûr déjà maintenant."