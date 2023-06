Hermien Peters et Lize Broekx 6e en finale A du K2 500m

Les kayakistes Hermien Peters et Lize Broekx ont pris la 6e place en 1:43.768 de la finale A du kayak biplace (K2) sur la distance de 500 mètres, vendredi après-midi aux Jeux Européens de Cracovie, en Pologne. Elles occupaient la 5e place à mi-parcours (51.429).

La victoire est revenue à la Pologne (1:40.952) devant le Danemark (1:41.342) et la Hongrie (1:42.538). L'Allemagne a fini 4e (1:43.304) et la Suède 5e (1:43.328).

Peters, 28 ans, et Broekx, 31 ans, comptent à leur palmarès deux médailles de bronze aux Mondiaux (2021 et 2022), ainsi qu'une en argent (2022) et une en bronze (2018) à l'Euro. Elles avaient fini 9e (1re de la finale B) aux JO de Tokyo en 2021. En août, le duo visera une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 lors des Mondiaux de Duisbourg en Allemagne.