Inès Piret et Annelore Bex qualifiées pour les quarts de finale en Chine

La Belgique s'est hissée dans le top 8 mondial, après avoir passé la phase de poule pour se retrouver en barrage pour rejoindre les 8es de finale. Une étape franchie avec succès vendredi pour le duo grâce à une victoire sur les Mexicaines Naomi Alejandra Cruz et Angélica Jazmin Torres Galvan (21-12 et 21-14). En 8es de finale, les Belges ont écarté ensuite les Néerlandaises Trijntje Veerbeek et Floor Hogenhout 2 sets à 1 (21-14, 16-21, 15-6).

Après trois succès aux tours préliminaires, Inès Piret, 17 ans, et Annelore Bex, 18 ans, avaient récolté deux victoires pour une défaite (contre les Canadiennes Ofure Odigie et Calinda Kok 21-17 et 21-16) en phase de poule. Leur succès face aux Malaisiennes Nur Azwa Qariesya et Shamsulrizal Nur Auni (21-17, 21-13) et face aux Colombiennes Mariana Lucrecia Gaviria et Juliana Franco Acosta (21-11, 21-13) leur avaient offert la 2e place de groupe.