Isaac Kimeli disputera lui aussi la finale du 5000m

Aucun qualifié au temps, ni courses de repêchage, n'étaient prévus dans l'épreuve de course des douze tours et demi de piste.

Le Hallois de 30 ans avait établi son record personnel en 12:56.53 le 15 mai à Stockholm. Kimeli qui a terminé 19e du 10.000m des JO de Paris, le 2 août.

Il n'avait pas réussi à se qualifier en ordre utile pour la finale du 5000 m aux JO de Tokyo en 2021.

L'autre Belge présent dans cette épreuve, John Heymans a lui aussi pris la 3e place de sa course en 14:08.33 derrière le Norvégien Narve Gilje Nordas en 14:08.16 et l'Ethiopien Hagos Gebrhiwet en 14:08.18.

Il n'y a plus eu de Belge en finale d'un 5000 m olympique depuis les JO de Montréal en 1976 avec Willy Polleunis (6e). Il y avait eu deux Belges en finale de cette épreuve aux JO de Londres en 1948, avec une victoire de Gaston Reiff et une 9e place de Marcel Vandewattyne, et d'Helsinki en 1952. Lucien Theys avait terminé 14e et Reiff avait abandonné.