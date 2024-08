Isaac Kimeli, ému et motivé par Bashir Abdi, a décroché son diplôme olympique

Isaac Kimeli s'est impressionné en terminant 8e du 5.000 mètres des Jeux Olympiques samedi au Stade de France. "Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait, surtout après avoir déjà couru le 10.000m. J'avais dit à Tim (Moriau, son coach, ndlr) que je serais super content avec un top 12. Je termine 8e, c'est fantastique", a lancé le Belge dans la foulée de sa course.

Deuxième européen de la finale, derrière le vainqueur norvégien Jakob Ingebrigtsen, Isaac Kimeli a décroché son diplôme olympique. "J'en suis vraiment très content. Si je n'avais pas fait le 10.000m, avec un peu plus de fraicheur, j'aurais éventuellement pu terminer plus haut."

Contrairement à John Heymans, 11e à l'arrivée longtemps aux avant-postes, Isaac Kimeli était souvent présent dans la seconde moitié du peloton avant l'explication finale dans les deux derniers tours. "J'ai peut-être fait une petite faute tactique en étant un tout petit peu trop loin au moment où ça a commencé à sprinter. Si j'avais été dans la zone où étais John, j'aurais peut-être pu tenter de suivre les meilleurs quand la course s'est emballée."

"Je vais peut-être rester sur le 5.000m, je m'y amuse davantage et je m'y sens meilleur", a expliqué le Hallois de 30 ans, un temps tenté par un passage sur le marathon. "Quand j'ai vu la prestation de Bashir (Abdi, ndlr) ce samedi matin, c'était motivant mais aussi très émouvant", a ponctué Kimeli, avouant avoir versé une petite larme en voyant son ami décrocher la médaille d'argent.