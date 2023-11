Isaac Kimeli va courir aussi bien le cross court que le long, un doublé unique, à Hulshout

Isaac Kimeli prévoit de courir à la fois le cross court et le cross long lors des championnats de Belgique de cross-country dimanche à Hulshout, un doublé unique. Son entraîneur Tim Moriau a confirmé ce challenger mercredi à l'Agence BELGA.

Le fait que Kimeli court le cross long était attendu. Il est le champion national en titre et, de plus, la course sert de sélection en vue des championnats d'Europe de cross le 10 décembre à Bruxelles. Kimeli a décroché la médaille de bronze l'an dernier à Turin.

S'aligner dans le cross court, qui est programmé à peine 20 minutes après le cross long à Hulshout, constitue une grande surprise. Kimeli a toutefois la possibilité de renoncer au cross court s'il s'estime trop fatigué après le cross long.