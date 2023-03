Isabelle van Elst se sent inspirée par le succès de sa partenaire d'entraînement Wiklund

Isabelle Van Elst ne participera qu'à l'épreuve des 1.000 mètres aux championnats du monde simple distance de patinage de vitesse organisés à Heerenveen. Elle profite cependant de l'expérience, et trouve l'inspiration dans le succès de sa partenaire d'entraînement norvégienne, Ragne Wiklund.

Sans concourir, Isabelle Van Elst a apprécié sa première journée aux Mondiaux d'Heerenveen. Celle qui dispute sa première saison sous le maillot belge s'entraîne en effet avec l'équipe de Norvège, et elle est régulièrement la partenaire de chambre de Ragne Wiklund. Cette dernière vient de remporter le titre sur 3.000 mètres, en devançant la championne olympique néerlandaise Irene Schouten. "Bien sûr, cela m'inspire. Cela me fait me sentir bien'", a commenté la néo-Belge.

Van Elst participera au 1.000 mètres samedi, à Heerenveen. Pour sa première saison sous les couleurs de Belgique, elle n'a pas encore atteint ses meilleures performances passées. Elle s'est néanmoins emparée des records de Belgique sur 500 mètres (38.61) et 1.000 mètres (1:16.05).

La patineuse souhaite poursuivre la collaboration avec la Norvège dans les années à venir. Pour ce faire, sans le soutien de Sport Vlaanderen, elle aura besoin de sponsors, car le sport de haut niveau lui coûte une somme importante. "Je dois terminer dans les huit premières dans un championnat du monde", a-t-elle conclu.