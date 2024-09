Jacques Borlée candidat à la présidence de la Ligue belge francophone d'athlétisme

Les trois candidats sont, en plus de Jacques Borlée, Tony Jolet et Jessica Mayon. La candidature du désormais ancien entraîneur des Belgian Tornados, a donc été officialisée alors qu'il a longtemps été en conflit ouvert avec la LBFA et surtout avec son président Thomas Lefebvre. Ce dernier a brièvement envisagé de se présenter pour un quatrième mandat, mais y a finalement renoncé.

Tony Jolet, âgé de 68 ans, est l'actuel trésorier de la LBFA, ce qui fait de lui le candidat N.1 de la direction actuelle. Dans le passé, il était impliqué au sein du club d'athlétisme de Seraing.