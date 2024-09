Jakob Ingebrigtsen veut gagner le 1.500m à Bruxelles et prendre sa revanche sur Nuguse

Au Mémorial Van Damme, le Norvégien n'a qu'une chose en tête: gagner. Peu importe le chrono, sa méthodologie est simple. "Je ne réalise pas encore ce que j'ai fait cette saison, parce que je suis à chaque fois concentré sur ma prochaine compétition. Je m'entraine et je travaille sur les points qui doivent l'être pour ma course suivante, et la prochaine c'est demain".

"Battre tous les records, c'est possible", a rappelé le Norvégien, 23 ans, jeudi en conférence de presse. "Mais s'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Ils ont été établis par des athlètes d'exception. Cela prend du temps, il faut que toutes les conditions soient réunies et réussir la course parfaite. Il faut se laisser le temps aussi de tous les tenter. Le 3.000m steeple fait aussi partie de mes objectifs. Mais c'est une course compliquée, à la fois technique et tactique. Et le principe est le même, il faut le physique, le rythme, les bons passages et la condition".

De là à ce qu'il tente le record du monde du 1.500m à Bruxelles, c'est un pas qu'il ne franchit pas. "Il faut être réaliste. On en parle beaucoup, mais c'est compliqué. Et statistiquement, il y a des records qui sont presque impossible à battre pendant des années, avant pourtant qu'ils ne tombent. On l'a vu ces dernières semaines."

Il a en effet effacé la marque jugée inatteignable de Daniel Komen sur 3.000m datant de 1996. Celui du Marocain Hicham El Guerrouj sur 1.500m date lui de 1998 (3:26.00).