James Meyer de Beco se classe 10e de l'Open de Pologne après le premier tour

Meyer de Beco a réalisé un tour en 64 coups, six sous le par, avec huit birdies et un double bogey sur sa carte pour prendre la 10e place. Il compte trois coups de retard sur le Suisse Cédric Gugler qui occupe seul la tête.

Jean de Wouters pointe à la 18e place avec un tour en 65 coups, cinq sous le par, avec sept birdies et deux bogeys. Lars Buijs est 30e en 66 coups et Yente Van Doren et Kristof Ulenaers se partagent la 50e place avec 68 coups. Maxime Palenik se classe 74e avec 69 coups et devra se battre pour passer le cut.