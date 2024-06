Jens Emil Sloth Nielsen et Sandra Mairhofer remportent le Xterra Belgium

En raison du débit trop important de la Meuse, les triathlètes ont dû faire l'impasse sur la partie natation. L'épreuve consistait dès lors en un cross-duathlon, soit 5 km de trail suivis de 32 km de VTT et enfin de 10 km de trail.

A ce petit jeu, le plus fort a donc été Jens Emil Sloth Nielsen. Le Danois, âgé de 26 ans, a réussi à semer ses concurrents sur la dernière partie course à pied. Avec un chrono de 2 heures 21 minutes et 2 secondes, il devance le Français Félix Forissier d'un peu plus d'une minute et son frère Arthur Forissier de deux minutes.