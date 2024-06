Jérôme Guéry et Quel Homme de Hus mènent les Doha Falcons à la victoire

Jérome Guéry et Quel Homme de Hus ont aidé les Doha Falcons à remporter la neuvième manche de la Global Champions League, samedi, à Stockholm. Le Namurois n'a disputé que le deuxième tour avec sa monture de 18 ans et a réussi un sans-faute.

Le Français Simon Delestre a également réussi un sans-faute avec Dexter Fontenis après avoir écopé de 4 points de pénalité au premier tour avec Olga. Le Français Julien Anquetin, sur Ice Cube, a aussi réussi un sans-faute au premier tour. Avec un total de 4 points de pénalité, les Falcons devancent Riesenbeck au temps. Les Scandinavian Vikings se classent troisièmes avec huit points de pénalité.

Pieter Devos a disputé les deux tours pour les Prague Lions, avec Toupie de la Roque et Nascar, pour deux parcours sans faute. Son équipe a terminé quatrième avec huit points de pénalité. Gilles Thomas (Elfra et Luna van het Dennenhof) a fini sixième avec Valkenswaard United. Nicola (Luna van het Ruytershof) et Olivier Philippaerts (Kwik Tweet et Miro) ont terminé huitièmes avec Stockholm Hearts. Abdel Saïd (Etincelle et Cascadello Boy) et les Istanbul Warriors ont fini douzièmes.