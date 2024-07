Jérôme Guéry a porté le drapeau de la Belgique avec Emma Meesseman: "Un énorme honneur"

"C'est un honneur incroyable. C'est quelque chose de fantastique. Quand ils m'ont appelé pour me dire qu'ils voulaient que je le fasse, je n'ai pas vraiment réalisé. J'ai dit "waouw". C'est un énorme honneur et j'en suis très heureux. Je suis vraiment fier parce que c'est la reconnaissance de ma carrière sportive", a-t-il commenté aux organisateurs avant de monter sur le bateau où la quarantaine de membres de la délégation belge ont pris place.

"J'ai fait la cérémonie d'ouverture à Rio, c'était vraiment une belle atmosphère. Après à Tokyo, sans public, ce n'était pas la même chose. On est vraiment impatient de revenir à Paris avec du public, que ce soit ouvert partout. Ce sera vraiment très spécial. Les amis, la famille vont pouvoir venir. Toute ma famille sera là. Cela a été difficile de trouver des tickets pour tout le monde, mais ils les ont. On est à 300 km de la maison. C'est tout près et on en est très heureux. J'espère que l'on pourra aller chercher de bons résultats, nous voulons vraiment revenir avec une autre médaille."