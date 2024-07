JO-2024: la délégation israélienne est "la bienvenue", affirme la France; les Palestiniens saisissent le CIO

Leur protection sera assurée par le GIGN, une unité d'élite de la gendarmerie nationale, a précisé le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin.

A Ramallah, le Comité olympique palestinien a annoncé lundi avoir formellement demandé au Comité international olympique "l'exclusion immédiate d'Israël des Jeux olympiques de Paris-2024", estimant notamment qu'Israël a violé la trêve olympique proclamée par le CIO en menant des "bombardements sur Gaza ayant eu pour conséquence des victimes civiles".

La lettre officielle adressée au président du CIO, Thomas Bach, mais aussi à Gianni Infantino, son homologue à la Fédération internationale de football (FIFA) via la Fédération palestinienne, "observe que la CIO et la FIFA ont par le passé agi de manière décisive contre des atteintes à la trêve olympique" et cite notamment "la suspension des équipes russes par le Comité international olympique en réponse à l'invasion de l'Ukraine".