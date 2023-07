JO-2024: une torche olympique en acier fabriquée en France

Le design de cette torche a été révélé en image mardi matin au cours d'une conférence de presse et l'objet se promènera sur la Seine avec des athlètes mardi après-midi.

L'objet imaginé par le designer Mathieu Lehanneur n'aura pas comme traditionnellement une forme évasée mais se présente avec une partie haute et une partie basse resserrées, un peu oblongues. "Elle est absolument symétrique pour la première fois de son histoire", a expliqué le créateur, ce qui permet de "mettre plus en valeur la flamme".

"Souvent quand vous discutez avec les gens, ils se souviennent des anneaux et de la torche olympiques", a lancé le président du comité d'organisation, Tony Estanguet.

Deux mille exemplaires, 1.500 pour les JO et 500 pour les Jeux paralympiques, seront fabriqués dans les usines françaises du groupe ArcelorMittal, avait précisé en amont Isabelle Chopin, directrice de la communication du géant de la sidérurgie. Il a été décidé de réduire leur nombre par rapport à d'habitude, il ne sera pas possible de les acheter, et il y en aura cinq fois moins.