Johan Roijakkers entraînera Courtrai à partir de la saison prochaine

Ancien joueur des Deurne Pioniers et du PSV-Almonte, Roijakkers a terminé sa carrière à Deurne, où il a joué jusqu'en 2003 avant de devenir entraîneur-assistant de Paul Vervaeck puis de Chris Finch. En 2005, il a remporté le titre avec Bree, où il a également assuré un intérim comme entraîneur principal.

Roijakkers a encore été l'assistant de Finch à Mons et à Rio Grande Valley Vipers, en NBA G League. Comme entraîneur principal, il a dirigé les Slovaques de Prieyidza, les Allemands de Göttingen et de Bramberg, les Italiens de Varese et l'équipe nationale d'Arabie saoudite. Cette saison, il est le manager général des Heroes Den Bosch, leaders provisoires de la BNXT League après trois matchs de l'Elite Gold de la phase transfrontalière.