John-John Dohmen, 36 ans, annonce la fin de sa carrière internationale

Le milieu de terrain bruxellois, qui évolue à l'Orée, compte 481 caps à son compteur, un record tous pays confondus. Il aura inscrit 63 buts pour les Red Lions tout au long d'une carrière qui l'a vu devenir notamment champion olympique, à Tokyo 2020, champion du monde en 2018, vice-champion du monde l'an dernier et vice-champion olympique à Rio en 2016. Il aura disputé les Jeux Olympiques une 5e fois de suite à Paris cet été. Il est aussi champion d'Europe en 2019 et vice-champion d'Europe en 2013 et 2017.

"C'était incroyable", a écrit John-John Dohmen. "J'ai vécu des moments extraordinaires. J'ai beaucoup ri, parfois pleuré, j'ai pris des balles dans les pieds, le nez, j'ai eu beaucoup de beaux moments et d'autres parfois très durs, mais vous avez toujours été là pour me tirer vers le haut", remerciant beaucoup de gens dans son message, de ses coéquipiers, à ses entraîneurs et ses parents.

"Je me considère extrêmement chanceux d'avoir fait partie des Red Lions et d'avoir vu l'ascension de mon équipe vers une médaille d'or olympique. Ce n'est pas moi qui aime le hockey, c'est le hockey qui m'aime. Il m'a rendu plus que ce que je lui ai donné", a-t-il ajouté postant six vidéos représentatives de son parcours avec les Red Lions.