Jolien Vermeylen se classe 7e de la finale A du triathlon en salle de Liévin

Jolien Vermeylen s'est classée à la 7e place en finale A féminine de la 1ère édition d'une Coupe du monde de triathlon en salle, samedi soir, à Liévin, dans le nord de la France L'épreuve a été remportée chez les dames par l'Allemande Laura Lindemann et par le Norvégien Vetle Thorn, chez les messieurs.

Au format spécial d'un super sprint, divisée en 3 courses de 150 m de natation, 3 km de vélo et 1 km à pied chacune, l'épreuve était disputée entièrement au sein de l'enceinte de la piste d'athlétisme de l'Arena de Liévin.

Avec une tactique payante d'enfiler ses chaussures de course à pied dès la 1re transition, et donc rouler à vélo en baskets, Vermeylen y a passé sans encombre le stade des éliminatoires et des demi-finales. L'Anversoise de 28 ans a pris la 5e place de la 1re série, où les 7 premières accédaient aux demi-finales, avant de remporter la deuxième des trois demi-finales qui qualifiaient les 4 premières pour la finale.