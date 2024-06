Jonathan Sacoor: "Je ne vais pas rentrer de Rome avec deux 4e places"

"La solidité était là, le rythme, je ne peux pas me plaindre. Ma 4e course. C'était un très haut niveau".

Avec son temps, il aurait été médaillé d'argent en 2018 et 2022, et champion d'Europe en 2016 et 2010.

"Si Alexander peut encore le faire une fois, et si je peux encore le faire une fois et avec Dylan (Borlée), la médaille est assurée", a-t-il assuré sans donner la nature du métal.

"C'était difficile après la course de hier de ne pas être content (dimanche il s'est qualifié pour les JO grâce à son PB de 44.99 et s'est qualifié pour la finale). Le but était atteint. Il a fallu se reconcentrer. Se dire que je n'avais rien à perdre, tout à gagner et essayer encore une fois. J'ai essayé."

"J'ai toujours dit qu'il nous faut trois coureurs en 44 secondes si on veut une médaille à Paris (aux Jeux). On est sur la bonne voie."