Jonathan Sacoor s'impose facilement à Courtrai et vise une "finale en individuel" à Paris

Sacoor a fait forte impression malgré un chrono à 50 centièmes de seconde de son record personnel (44.98). Le Portoricain Ayden Owens-Delerme a terminé à la 2e place en 46.39 tandis que Kévin Borlée s'est retiré en dernière minute.

"J'aurais espéré un chrono plus rapide mais ce n'est pas facile en étant seul dans la dernière ligne droite. J'ai essayé d'accélérer mais c'était difficile sans opposition", a reconnu Sacoor qui est qualifié pour le 400 m et les relais 4x400 m messieurs et mixte aux Jeux Olympiques. "Il faudra voir comment mon corps va gérer l'enchaînement des courses. Je veux courir la finale en individuel. J'aurai besoin d'un chrono en 44.50. Ce sera difficile mais je vais tout faire pour y arriver."