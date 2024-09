Jonathan Wayaffe et Hannelore Willen sacrés champions de Belgique de quart triathlon

Jonathan Wayaffe chez les messieurs et Hannelore Willen chez les dames ont décroché le titre de champions de Belgique de triathlon sur la distance olympique (quart triathlon), samedi à Hofstade.

Wayaffe a parcouru les distances de 1.500 m à la nage, 40 km en vélo et 10 km à pied en 1h48:26, devant Toon Mariën (1h48:41) et Jarne Ameye (1h49:01).

Dans la course féminine, Willen s'est montrée, comme Wayaffe, la plus rapide en course à pied pour terminer en 1h59:26. Hasse Fleerackers a pris la 2e place (2h00:02), devant Rhune Vansteenkiste (2h00:59). La Flandrienne avait déjà été sacrée sur distance sprint, en mai dernier à Libramont.

Samedi prochain se dérouleront les championnats de Belgique de moyenne distance sur le site des Lacs de l'Eau d'Heure.