Kangoeroes Malines va gagner de quatre points au Panathinaikos

Battues 87-91 après prolongation à domicile au premier match et menées pendant plus de 35 minutes, les joueuses d'Arvid Diels ont réussi un petit exploit renversant la vapeur dans le money-time. Menées 69-62 à l'entrée du dernier quart, les Malinoises sont revenues petit à petit pour passer définitivement en tête à 1:40. du terme et assurer leur succès avec un lancer-franc de leur meneuse finlandaise Elina Aarnisalo (10 points, 2 rebonds, 9 assists). Les autres artisanes de ce succès auront été l'Américaine Catherine Reese (21pts, 11rbds) et la polyvalente Heleen Nauwelaers (15pts, 4 rbds, 2 assists, 2 interceptions).

Malines se rendra au Besiktas le 22 novembre au retour de la trêve internationale.

Dans le groupe C, Galatasaray Istanbul, avec Julie Vanloo et Hind Ben Abdelkader, s'est imposé 76-83 chez les Roumaines de Constanta pour rester invaincu et assurer son accession aux 16es de finale. Les Turques ont pris la tête à la fin du premier quart pour ne plus la lâcher. Julie Vanloo a joué 37 minutes pour inscrire 11 pts et prendre 3 rbds pour 9 assists tandis qu'Hind Ben Abdelkader a été alignée 27 minutes pour une ligne de stats de 16 pts et 2 assists.