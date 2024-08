Kimeli pas à la hauteur de ses ambitions sur 10.000 m: "Prendre ma revanche sur 5.000 m"

À mi-parcours, Kimeli était encore en bonne position pour battre son record personnel, mais la deuxième moitié de la course a été difficile. "Dès le premier kilomètre, qui était super rapide, j'ai su que ce serait une course éprouvante", a raconté Kimeli.

"Quand je me suis retrouvé seul, il restait encore près de cinq kilomètres jusqu'à l'arrivée. Ce sont des kilomètres très longs, où je courais presque au ralenti. J'ai brièvement envisagé d'abandonner et de me préserver pour le 5.000 m, mais aux Jeux Olympiques, on ne veut pas voir à côté de son nom que l'on n'a pas terminé la course. C'est une déception, mais je dois dire que le niveau était immensément élevé aujourd'hui. Avec 26:58, on n'est que treizième ici. C'est du jamais-vu et pour moi, une 16e place était le maximum."