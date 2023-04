Koen Naert dépasse Vincent Rousseau et devient le 2e meilleur Belge

Koen Naert s'est classé 6e du marathon de Rotterdam dimanche avec un temps de 2h06:53. Le Roularien a ainsi amélioré son record personnel de 43 secondes et est devenu le deuxième meilleur performeur belge sur les 42,195 km derrière Bashir Abdi, vainqueur dimanche et recordman d'Europe, dépassant Vincent Rousseau.

"Je suis très satisfait", a déclaré Koen Naert à l'arrivée. "Les conditions n'étaient pas idéales, mais ma condition était très bonne. Je me suis longtemps senti bien. J'avais prévu que nous aurions un vent arrière sur les sept derniers kilomètres, mais ça a finalement été un vent de face, ce qui a compliqué la fin de course. J'ai vu que je devais courir le dernier kilomètre sous les 3 minutes pour passer sous les 2h07. J'ai tout donné. Dans les 50 derniers mètres, je n'arrivais plus à soulever mes jambes, mais ça a marché".

Cela fait des années que Naert dit qu'il veut passer sous les 2h07:20, chrono réussi par Vincent Rousseau en 1995. C'est désormais chose faite. "Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que j'étais dans ma bulle, mais c'est une belle étape", conclut Koen Naert, qui s'est également qualifié pour les Jeux olympiques de Paris.