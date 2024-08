Kristof Ulenaers, Arthur Estas et Audrey Lam en tête après la première journée

Kristof Ulenaers et l'amateur Arthur Estas partagent la tête du classement du tournoi de golf Omnium Classic of Belgium, qui a débuté vendredi. Chez les dames, Audrey Lam domine avec un premier tour bouclé en 71 coups, sur le parcours de Ternesse à Wommelgem.

Ulenaers et Estas ont tous les deux rendu une carte de 66. Le second, lauréat du Junior Open Vlaanderen cette saison, a inscrit sept birdies contre seulement deux bogeys. Kristof Ulenaers a quant à lui commis une erreur pour six birdies.

La paire a un coup d'avance sur Sebastien De Vooght au classement provisoire. Alan De Bondt, Lars Buijs, Oliver Withofs, George MacKechnie et Kevin Hesbois, vainqueur sortant, partagent la 4e place à 3 coups.